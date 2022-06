Det danske mindretal spillede med om EM i fodbold

Med til europamesterskaberne i fodbold for mindretal, der arrangeres af foreningen FUEN, er det danske mindretal i Tyskland.

- Hver syvende borger i Europa tilhører et mindretal, og der findes over 300 forskellige mindretal. Men det budskab har været svært at sælge. Så fik man den geniale idé at vise det gennem fodbold, for det er noget, der kommer ud til folket, siger Kaj Andersen, der er Team Manager for det Sydslesvigske fodboldlandshold.