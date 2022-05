Det kommer dansk valgsejr i Tyskland til at betyde

En engangsforestilling?

Søndag er der valg i den større tyske delstat Nordrhein-Westfalen.

Her kan valget i Slesvig-Holsten være en forsmag på, hvordan valget kommer til at gå særligt for de større partier.

- Det tyske socialdemokrati, SPD, er faldet fuldstændig sammen, og i den forbindelse har det tyske konservative parti, CDU, virkelig haft et kanonvalg i Slesvig-Holsten, siger Mirco Reimer-Elster.

For SSW betyder det, at de højst sandsynligt ikke bliver del af den slesvig-holstenske regering, men i stedet kommer til at sidde i opposition.

Spørgsmålet er så, om partiet kan holde fast i stemmerne til næste gang, når der er valg til Forbundsdagen om små fire år.

- Nu har det gået så godt, og barren er sat så højt, at det bliver spændende at se, om det er en engangsforestilling, eller om de kan holde ved og holde fast i folks interesse, siger Mirco Reimer-Elster.