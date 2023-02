Endnu en EU-politiker går ind i sag om P-skiver i Flensborg

Der er generel mangel på forståelse for, at man kan få en p-bøde for at bruge sin danske p-skive i Flensborg. EU-politikeren Christel Schaldemose (S), har stillet spørgsmål til Europa-kommissionen, men det mener Pernille Weiss (K) er at skyde over målet.

- Det er meget bedre at skrive direkte til dem, der har ansvaret, og det er delstatsregeringen i Kiel i dette tilfælde, fortæller Pernille Weiss.

Hun har derfor, sammen med sin europaparlamentskollega Christian Ehler, skrevet til delstatsregeringen i Kiel og til deres borgerlige kolleger i landdagen for at få løst problemet.