Evakuerede kan vende hjem: 250 kilo bombe er udskadeliggjort

Sent lørdag eftermiddag kom meddelelsen fra Flensborg Kommune: Den amerikanske luftbombe på sportspladsen i Eckener Straße er med succes blevet demonteret og er nu fjernet fra området.

Dermed kan de over 16.000 borgere i Flensborg, der har været evakueret fra deres hjem det meste af lørdagen, nu vende hjem til de mere normale lørdagssysler.

Selve arbejdet med at demontere den 250 kilo tunge amerikanske granat fra 2. Verdenskrig begyndte ved 15-tiden, og cirka 45 minutter senere blev der givet signal om, at operationen var gået godt, og at alle beboere igen kunne vende hjem efter lidt over fire timers evakuering.