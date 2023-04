- Vi er glade for at kunne tilbyde flere afgange på denne smukke rute mellem Egernsund og Flensborg, siger Gerhard Jacobsen, formand for Foreningen Cykelfærgens Venner.

"Thjalfe" kommer samtidig til at være en testbåd, hvoraf der skal findes nogle klimavenlige løsninger på de dieseldrevne cykelfærger.