Flensborg indfører krav om mundbind til julemarked

Flensborgs overborgmester Simone Lange har udsendt et dekret, der indfører krav om brug af mundbind i dagtimerne fra klokken 10 til 22 i grænsebyens centrale gader og torve.

Det sker for at mindske risikoen for corona-smitte, når mange tusinde besøger Flensborgs populære og traditionelle julemarked, som også mange nord for grænsen valfarter til frem mod jul.

Det er udsigten til de kommende ugers julehandel, der har fået Flensborgs bystyre til at reagere, da det frygtes, at afstandsreglen på 1,5 meter ikke kan overholdes.

Flensborg by har oplevet en er støt stigning i antallet af nye smittede. Incidenstallet var mandag på 153,4 - svarende til 153,4 nye infektioner pr. 100.000.



Det er dog kun en tredjedel af incidenstallet nord for grænsen, hvor Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommuner ligger omkring 500 smittede pr. 100.000.

Mundbindkravet gælder foreløbig frem til den 15. december og kan forlænges, hvis smittetallene falder.