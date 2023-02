Flere tusinde pendler fra Tyskland til Danmark - men ikke omvendt

Og tallene har været stabile siden 2015.

I 2015 pendlede 13.889 tyskere til Danmark, mens tallet den anden var 651.

Pendlertallet til Danmark i 2022 er dog endnu højere, da man ikke har tallene for danske statsborgere bosiddende i Tyskland, men som pendler til Danmark for at arbejde, siger leder af Region Sønderjylland-Schleswig, Peter Hansen.



- Selvom vi ikke har officielle tal, så er et godt bud, at det drejer sig om et par tusinde danskere, siger Peter Hansen.