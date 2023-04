Her kan tarteletsultne gæster sætte tænderne i den sprøde spise, når årets tarteletfestival løber af stablen.

Det sker klokken 17, hvor de mest inkarnerede tarteletfans bruger de første ti minutter af arrangementet på at spise om kap. Her gælder det ganske enkelt om at spise flest tarteletter på 10 minutter.

Sidste år blev der i løbet af to dage spist i omegnen af 2.500 tarteletter.