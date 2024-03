Forældre og børnehavepersonale på barrikaderne mod tysk dagtilbudslov

Loven har, stik imod hensigten, fået nogle negative konsekvenser, som man tydeligt mærker i det danske mindretals børnehaver.

- Formålet var at styrke kvaliteten i dagtilbuddene. Men godt ment er ikke altid det bedste, siger Daniel Dürkop, der er kommunikationsansvarlig i Skoleforeningen.



Spild af ressourcer

Denne torsdag er han selv tvunget til at arbejde hjemmefra, da hans yngste søn ikke kan komme i børnehave i Flensborg. Daginstitutionen holder lukket, for personalet er i Kiel for at demonstrere sammen med Skoleforeningens 54 andre daginstitutioner.

- Den nye lov siger, at der skal være fuld bemanding fra børnehaven åbner til den lukker. Men når jeg afleverer min dreng klokken 7.30 om morgenen, er der måske seks børn i alt, men tre pædagoger og tre medhjælpere. Det er spild af tid og ressourcer, siger Daniel Dürkop.