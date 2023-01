Forsker til nytårskur vil have mindretallet til at være kritiske og selvbevidste om egen historie

- Jeg håber, det kan holde liv i debatten i mindretallet. Arbejdet med at kigge kritisk men også selvbevidst på sin egen historie, det håber jeg, det kan være med til, sagde Jon Thulstrup.

Det krævede mange års arbejde, men forholdet mellem det tyske mindretal og Danmark ser noget anderledes ud i dag, end det gjorde efter Anden Verdenskrig.

- Tilgangen til mindretallet i dag en helt anden, end den var for 20, 40 og 60 år siden, sagde Uwe Jessen.

Glade deltagere

Bonni Rathje-Ottenberg fra Tønder og Gustav Toft fra Aabenraa var to af deltagerne ved årets nytårskur.

De lyttede med stor interesse, da forskeren fortalte om, hvordan generationerne ser forskelligt på historien om mindretallets rolle under krigen. De tror på, at projektet kan have en positiv effekt.

- Vi er jo et skridt videre i dag, hvor vi ser mere kritisk på det, fordi narrativet omkring os selv er blevet et andet, sagde Bonni Rathje-Ottenberg.



- Det vil give nogle nye synspunkter i hele den vurdering, hvordan vi ser på mindretallets historie.