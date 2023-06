Forskere finder oversvømmet middelalderkirke 100 kilometer fra Tønder

Historikere anslår, at der har boet omkring 2000 mennesker i Rungholt. Det gør det til en by på størrelse med Ribe og Kiel i samme periode.

Middelalderbyen ligger under den del af Vadehavet, der er en del af Unescos verdensarvsliste.

Det betyder, at forskerne ikke må bruge motoriserede køretøjer og gravemaskiner. Derfor er fundene gjort ved at grave i mudderet under lavvande.