Forsvarsminister besøgte Flensborg: Kampvogne klar til ukrainerne i foråret

- Jeg er meget begejstret for at have besøgt FFG. Jeg var der for at se, at arbejdet med at klargøre Leopard 1 kampvogne til Ukraine skrider frem, så vi kan få dem afsted hurtigst muligt, siger Troels Lund Poulsen, der er valgt til folketinget i Hedensted, og fortsætter:



- Jeg er stolt over, at Danmark i samarbejde med andre lande støtter ukrainernes frihedskamp med en stor og vigtig donation, og vi håber fortsat på at kunne levere de første kampvogne til Ukraine i løbet af foråret.