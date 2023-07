Fugleinfluenza i Tyskland får sønderjyske konsekvenser

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Dyrene på farmen med smitte er i weekenden blevet aflivet, og de tyske myndigheder har samtidig oprettet to restriktionszoner gældende fra i dag; en beskyttelseszone og en overvågningszone i en radius af henholdsvis 3 og 10 km fra udbruddet, og det rækker ind over den danske grænse.

- Restriktionerne betyder, at man ikke må flytte fjerkræ og æg inden for zonen de kommende fire uger. Vi indfører restriktionerne for at begrænse risikoen for smittespredning, mens oprydningsarbejdet er i gang, siger Mette Kirkeskov Sie, enhedschef i Dyresundhed, Fødevarestyrelsen.



Ud over forbuddet mod at flytte fjerkræ og æg, har ejere af høns og andre fugle pligt til at registrere deres fuglehold på landbrugsindberetning.dk, hvis de er inden for zonen.