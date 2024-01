Generalsekretær frygter ikke, at mindretallet mister kontakten med kongehuset

Hvis der var en konkurrence om at være mest royal, så ville Sønderjylland nok blive nummer et, skarpt forfulgt af det danske mindretal syd for grænsen. Eller omvendt. De danske syd for grænsen har i hvert fald været glade for deres dronning.

- Vi blev lige så overraskede som alle andre, da hun meddelte, at hun gik af, fortæller generalsekretæren for SSF, Jens A. Christiansen.

Og mindretallet har set en del til dronningen igennem årene.

- Hun har været flittig til at besøge Sydslesvig og det danske mindretal, ikke mindst Dannevirke, som hun jo har en særlig interesse for som arkæolog, konstaterer generalsekretæren.