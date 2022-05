Han kom i dansk skole i Tyskland for at lære dansk kultur – nu lever han af at analysere Tyskland på tv

Til de indledende samtaler får forældrene også at vide, at de - hvis de ikke allerede gør det - bør lære sig dansk.

- Du skriver faktisk under på, at der er nogle forventninger fra skolens side om, at du påtager dig det danske sprog. Jeg kunne ikke drømme om at sende mine børn på en skole, hvor jeg ikke forstår sproget, siger formanden for Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Dermed ikke sagt, at man ikke kan få sit barn optaget, hvis man ikke taler dansk. Men der er en forventning om, at man lærer det med tiden.