Et heftigt tordenvejr sendte lørdag tæt på 30 millimeter regn ned over Flensborg og skabte visse trafikale problemer i den nordtyske by.

Både veje og kældre blev oversvømmet. Ifølge Flensborg Avis gik det især ud over Neustadt og Apenrader Straße, hvor brandvæsnet kom på overarbejde.

Christian Prasno, der bor ved Burgplatz i Flensborg, har lagt denne video på Facebook. Her ser man, hvordan regnvandet strømmer gennem gaden: