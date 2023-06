Her er tre emner Stefan Seidler vil tale om til årsmøderne

- Vi sidder i øjeblikket inden for mindretallet og diskuterer rigtig meget struktur, og hvilken betydning de enkelte foreninger har. Det er meget struktur-debat, og det synes jeg er lidt meningsløst, når man ikke har nogen vision med, hvad det er, man vil fremover, siger han og fortsætter:

- Hvor vi vil være om 10 år og 25 år? Skal vi være et grønt mindretal, eller vil vi være et mindretal, der satser på uddannelse?

For ham handler det om, at mindretallet skal udvikle sig og blive mere moderne. Dette er det andet emne han vil komme omkring i sine taler.

- Jeg er ikke bange for, at vi er ved at uddø, men jeg kan godt en gang imellem frygte, at vi lever lidt i en lille tidslomme, som gør, at vi måske ikke er sådan helt up to date med alt det, der sker rundt omkring os.