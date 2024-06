I weekenden skal han gøre opmærksom på overset Europamesterskab

- Der er behov for at gøre opmærksom på mindretallene. Vi har det meget godt her, men der er andre mindretal, som lider under økonomiske, politiske eller kulturelle problemer. Her tror jeg, at et fodboldstævne er en god måde at udbrede kendskabet for mindretallene, siger projektlederen.

Er der ikke en fare for, at opmærksomheden drukner, når det er samtidig med EM?

- Selvfølgelig er der det, men vi ser det mere som en styrke, da fokus i forvejen er på fodbold. Vi har også arbejdet på, at det fast skulle foregå samme sted, som EM foregik, men det har ikke altid kunne lade sig gøre, siger Ruwen Möller.