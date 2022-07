Jørn har holdt flere timer i kø ved grænsen: - Grænsekontrollen er kun til gene

For i takt med at tyske turister flokkes til Danmark for at holde ferie, så kan grænsekontrollen ikke følge med, og det har de seneste mange dage skabt timelange køer.

- Vi skulle hjem fra Tyskland, og vi undrede os over, at der var ekstremt lange køer ved alle afkørslerne, siger Jørn Limann fra Fredericia, der mandag oplevede kø ved grænsen, til TV SYD og fortsætter.

- Vi valgte at køre til Kruså for at komme over, men selv her endte vi med at holde i kø i over en time, inden vi blev vinket ind over grænsen.