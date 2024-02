Jyske milliardærer vil bygge gigantisk gokartbane

Det skriver Flensborg Avis.



De to rigmænd, der begge skønnes at være gode for millarder, vil bygge gokartbanen i Boostedt ved Neumünster i det centrale Slesvig-Holsten. Det vil blive Tysklands største af slagsen.

Planen er at bygge et anlæg på 130 gange 75 meter på en omkring 12.000 kvadratmeter stor grund, hvor der er plads til mellem 32 og 36 gokarts.

Samtidig skal der være plads til en restaurant og konferencefaciliteter på den store grund.

Byggeriet skal efter planen starte i 2025, og når det står færdigt, vil det kunne trække omkring 100.000 besøgende ifølge danske erfaringer.