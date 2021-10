Kilometerlang kø ved grænsen lørdag

En kombination af starten på efterårsferie hos tyskere bosiddende i delstaterne Slesvig-Holsten, Hamborg og Mecklenburg-Vorpommern, og dagen i dag - lørdag - som er traditionel skiftedag i mange sommerhuse har lørdagen igennem betydet en timelang kødannelse ved den dansk-tyske grænse.

Både ved Frøslev og Kruså har bilkøerne været kilometerlange. Ved 18-tiden er trafikken normaliseret igen, fortæller Jens-Peter Rudbeck, politikommissær hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Indtil middag og kaffetid var der rigtig tæt trafik over grænsen, og ved tretiden var der også. Det er et typisk billede for en lørdag i sensommeren og begyndelsen af efteråret, hvor det samtidig mange steder er skiftedag i sommerhusene, siger han.

Noget, der også har været med til at danne kø fra Tyskand mod Danmark, er, at Danmark tjekker bilister, der kører ind i landet, hvilket ikke er tilfældet for bilister, der kører mod Tyskland.