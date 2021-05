Kofod: - Jeg er stolt over og glad for at få lov til at hylde en unik model

Solen tittede frem og gjorde sit for at gøre markeringen af 100 år med danske årsmøder syd for grænsen til en god oplevelse for deltagerne ved Flensborghus lørdag formiddag. En af formiddagens hovedtalere, udenrigsminister Jeppe Kofod (S) lagde ikke skjul på sin glæde over at få lov til at være med.

- Når jeg er her i dag, så er det for at hylde det unikke samarbejde, der er her i grænselandet mellem mindretallene og flertallene. Noget der har udviklet sig til en unik model - også på verdensplan. Det er noget, jeg, som dansk udenrigsminister, er meget stolt af, lød det fra Jeppe Kofod (S).

Ministerros til arrangøren

Ud over udenrigsministerens pæne ord om det unikke samarbejde mellem mindre- og flertal i det tyske, så var der også ministerklap på skulderen til arrangøren.

- Vi lever stadigvæk med covid-pandemien iblandt os. Trods det har det kunnet lade sig gøre at fejre årsmødet her i Sydslesvig, og det er jeg lykkelig over at kunne være med til. Og jeg vil også sige til arrangørerne, at det er fantastisk, de har stablet det på benene, trods de omstændigheder, der er, sagde Jeppe Kofod (S).