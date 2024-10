Kongeparret sender vigtigt signal med besøg hos mindretal i Sydslesvig

- Jeg har jo sommerfugle i maven, for det er simpelthen en kæmpe ære at stå i spidsen for det her besøg. Jeg mangler nærmest ord for, hvad jeg føler for den oplevelse, som venter, siger Gitte Hougaard-Werner.

Som formand for Sydslesvigsk Forening og dermed repræsentant for det danske mindretal i Sydslesvig, er det hende, der har fået det ærefulde hverv at tage imod kongeparret, når de aflægger besøg i Flensborg.

Det er blot 10 måneder siden, at Kong Frederik blev udråbt som regent. Derfor føler Gitte Hougaard-Werner en særlig stolthed og glæde på mindretallets vegne.

- Kongeparret er netop med til at understrege det, som Dronning Margrethe også altid har sagt. Nemlig, at hun altid har et vågent blik mod de danskere, der bor i Sydslesvig. Besøget viser, at det nye kongepar også har det blik for os og en forståelse for, at vi også føler os som en del af folkefællesskabet, siger Gitte Hougaard-Werner.

Kæmpe symbolværdi

At der ligger en kæmpe symbolværdi i kongeparrets besøg hos det danske mindretal bliver også fremhævet af Mirco Reimer-Elster.

Han er formand for Grænseforeningen, og den opgave indebærer netop at udbrede kendskabet til det danske mindretal i Sydslesvig her i Danmark. I konkurrence med Kongehuset, giver han dog fortabt på forhånd.