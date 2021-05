Krigsbombe fundet på sportsplads: Lørdag evakueres 16.500 flensborgere

Begynder klokken 9.30

En evakuering sker, når der er fare for, at bomben eksploderer, når den skal uskadeliggøres. Clemens Teschendorf, pressetalsmand i Flensborg, oplyser dog, at det er meget usandsynligt, at bomben lørdag vil eksplodere.

Evakueringen vil ske i en radius på én kilometer nord for og 500 meter syd for findestedet på Eckener Straße. Evakueringen påbegyndes lørdag formiddag klokken 9.30. Desarmeringen forventes at begynde efter klokken 11.30.

Foruden de 16.500 borgere skal butikker og lignende også være tomme. Et hospital, der ligger i det evakuerede område, vil spærre af og sikre patienter i bygningerne, skriver Flensborg Avis.

Politiet vil tjekke, at der ikke er nogen tilbage, inden desarmeringen begynder.