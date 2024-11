Letbane skal sikre borgere i Flensborg igen får adgang til fjerntogsnettet

Meget tyder på, at Flensborg snart får en letbane gennem byens centrum, som skal sikre, at byens borgere igen kan stige på fjerntogene mellem København/Aarhus og Hamborg/Berlin.

Det skriver Flensborg Avis.

Efter at jernbaneforbindelsen mellem København og Berlin er blevet indstillet, mens den faste forbindelse over Femer Bælt bliver bygget, kører togene nu ned gennem Sønderjylland for at krydse landegrænsen ved Padborg. Men for at spare tid er den godt 10 minutter lange omvej ind omkring Flensborg Banegård blevet droppet, og nu må Flensborgs knap 100.000 indbyggere tage til Padborg eller Slesvig, hvis de vil med fjerntogene.

Ifølge Flensborg Avis ser det nu ud til, at der er et politisk flertal for at bygge en letbane, der blandt andet skal køre mellem Flensborgs centrum og en ny station for fjerntog i bydelen Weiche.

- Der er en reel chance for, at byrådet kan beslutte sig for en bynær station - måske allerede inden jul. Det vil være fantastisk, sagde overborgmester Fabian Geyer ifølge avisen i weekenden ved et møde i Flensborg.