Lovlig hash syd for grænsen

Det foreløbige forslag, som det er blevet offentliggjort for eksempel i Tageschau skal det være lovligt for voksne over 18 år at købe 20 gram hash. Og det bliver ikke en gammel hippie med langt hår og et blomstret folkevognsrugbrød fra 1970, der kommer til at sælge det. Både producenter og sælgere skal have en licens. Der må ikke være salgssteder i nærheden af skoler, eller hvor børn og unge ellers færdes. Og så bliver det forbudt at reklamere for cannabis.