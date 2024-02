Lukket grænsebutik vil hjælpe fyrede medarbejdere med nye jobs

Det lå dengang ifølge direktøren ikke i kortene, at butikkerne skulle lukke to år senere. Men da de har været oppe imod større aktører, var det heller ikke overraskende for ham, da konkurrencen var for stor en mundfuld.

Virksomheden stod desuden fra den kommende sommer over for udskiftning af IT-systemer, mens bygningerne og indretningen i butikkerne trængte til en kærlig hånd.

Det blev vurderet til at være for dyrere investeringer på trods af et mindre overskud sidste år.

- Det er sindssygt hårdt for vores medarbejdere, der har kæmpet og knoklet. Jeg er virkelig ærgerlig på deres vegne, siger Carsten Christensen.

Priss har butikker i Harrislee, Pebersmark og Süderlugum. Den sidste af butikkerne lukker i marts.