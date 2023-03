”Mærkelig” guldskat dukker op efter 800 år i jorden

Tilgangen til amatørarkæologer er vidt forskellig, om man er på den ene eller anden side af grænsen.



I Danmark har museerne gjort en dyd ud i at inkludere amatørarkæologer og gjort det nemt for dem at registrere deres fund.

I Tyskland har man indtil nu været mere forbeholdne for amatørarkæologerne af frygt for, at betydningsfulde genstande ville havne på det sorte marked.

Men skatten fra Hedeby er nu havnet det rigtige sted, selvom det stadig er uvist, hvorfor den kom i jorden i første omgang.