Med helt særlig sætning fik gymnasieelev dronningen til at græde

Et opsummerende ord

Når man i dag viser Johanne Juul Olsen interviewet med dronningen, er der også blanke øjne at spore hos hende.

- Jeg bliver faktisk lidt rørt, for jeg har kun set det her en gang. Det er bare meget stort.

Hvor kom ordet "hjertehjem" fra?

- Jeg manglede ligesom en form for opsummerende ord, der kunne beskrive det forhold, som vi i det danske mindretal og især de unge har til Danmark.

- De har ikke familie, de har ikke det ene eller det andet, så enhver objektivt seende ville ikke mene, at de var danske eller havde noget med Danmark at gøre. Men det er et forhold, der rækker udover det her sort på hvidt. Der synes jeg, at hjertehjem passede meget godt, fordi det er rent følelsesmæssigt, fortæller Johanne Juul Olsen.