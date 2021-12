Medlem af det danske mindretal har ikke "særlig tilknytning til Danmark"

SSW forstår ikke holdningen

Hos det danske mindretals parti i Tyskland, SSW, forstår man ikke holdningen i Danmark.

- Det virker absurd, at det ikke er nok for at bevise sin tilknytning til Danmark, at man er rodfæstet i det danske mindretal. Jeg troede ærligt talt, at vi var kommet længere, siger Christian Dirschauer, der repræsenterer det danske parti i landdagen i Kiel.

Også Venstres Folketingsmedlem Bertel Haarder har svært ved at forstå afgørelsen.

- Vi har på andre områder særregler for medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig, så mon ikke der også i dette tilfælde kan gøres en undtagelse fra de stramme danske regler. Det er vist basis for et brev til ministeren, siger han.

I april aftalte partierne bag en ny aftale om indfødsret, at medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig, der for eksempel har gået i en dansk skole, skal have lettere adgang til at få dobbelt statsborgerskab.