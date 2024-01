Millioner af tyskere fulgte dansk tronskifte

Det var den tyske public service station ARD's, der i næsten tre timer transmitterede fra begivenheden, hvor dronning Margrethe overlod tronen til sin søn.



Her sad 2,45 millioner tyske seere i gennemsnit klinet til skærmen for at følge tronskiftet, viser de første seermålinger, skriver Jydske Vestkysten.

Det svarer til 15,9 procent af det samlede tv-publikum.

Tysklands svar på TV SYD

Senere på aftenen var der også spot på Danmarks nye kongepar i Tysklands svar på TV Syd kaldet Schleswig-Holstein Magazin.

Her så forbløffende mange af de 2,9 millioner indbyggere i Tysklands nordligste delstat med, da kanalen viste et langt indslag om kongehuset. Mindst 300.000 seere eller godt 31 procent af delstatens seere så med, skriver Jydske Vestkysten.