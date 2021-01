Mindretal: EU's borgerinddragelse er en narresut

- Det har nu vist sig at være en narresut. De folk, der er skuffet over EU, har god grund til at være skuffet. Afvisningen skader EU utroligt meget, siger Flemming Meyer til TV SYD.

Og formanden for det tyske mindretal i Danmark, Hinrich Jürgensen, Tinglev, ryster på hovedet:

- De havde en enestående chance for at vise, at de tager folkelighed alvorligt. Den chance har de misset.

Skaber fred



- Her i det dansk-tyske grænseland har vi vist, at respekt for mindretal er fredsskabende. Her er vi gået fra fjendskab til venskab, men det er bestemt ikke alle mindretal i Europa, der har samme rettigheder, som vi har. Afvisningen er meget ærgerlig, siger Hinrich Jürgensen, og Flemming Meyer supplerer:

- Dette viser, at EU mangler forståelse og respekt for mindretal. Det er utroligt skuffende. De viser, at de slet ikke har forstået, hvor værdifulde mindretal er.