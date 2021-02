Mindretal stopper med at sende feriebørn til Danmark

Det danske mindretal syd for grænsen stopper med at arrangere ferieophold for mindretallets børn hos danske familier. Behovet er ikke længere til stede.

I stedet vil de arrangere sommerlejre og elevudveksling mellem børn nord og syd for grænsen, hvor de skiftevis bor hos hinanden i en sommeruge.

På denne måde forsøger mindretallet at finde en tidssvarende måde at skabe menneskelig kontakt over grænsen mellem Danmark og Tyskland.



- Det nytter ikke at holde fast i noget, bare fordi det et sådan, vi plejer at gøre, siger formanden for mindretallets skoleforening, Udo Jessen, som har truffet beslutningen om at stoppe.