Mindretal uddeler blomster og pjecer i protest mod grænsekontrol

Når de skal snakke med påskehandlende danskere, så kommer de nok til at prædike for det omvendte. De fleste vil nok gerne have lettere til varerne i Tyskland.



- Det kan godt være, men det er jo danskerne, der vælger deres regering. Og så oplever vi, at der er mange danskere, der ikke mener, at der er et problem, slutter landssekretær Martin Lorenzen.