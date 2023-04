Om seks uger, den 14. maj, er der nemlig kommunal- og kredsvalg i Slesvig-Holsten, hvor der skal findes repræsentanter til de i alt 1.080 kommuner.



For SSW handler det om at gøre en indsats for at sikre mindretallets tilstedeværelse og politiske indflydelse.

- Det er vigtigt for os i det her område at kæmpe for mindretallets rettigheder, ligestilling og integration, så flertallet accepterer os som mindretal, siger Keno Jaspers, der er kandidat for SSW.