Mindretallets højdepunkt markeres for 99. gang

Sydslesvigsk Forening forventer, at 20.000 dansksindede mindretalsborgere vil samles og markerer det, som foreningens generalsekretær Jens A. Christiansen betegner som årets klare højdepunkt.

- Årsmøderne er et udtryk for, at der et spillevende mindretal i Sydslesvig. Man kan nærmest sige, at det er vores grundlovsdag eller nationaldag, siger han.



Årsmøderne anno 2024 er den 99. afholdelse. Fra fredag til og med søndag kan sydslesvigerne se frem til en weekend med taler og koncerter.

Mottoet i år lyder 'Sydslesvig kommer i mål', som henviser til mindretallenes svar på EM i fodbold, Europeada, som Nord- og Sydslesvig i år er værter for.