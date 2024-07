Mindretals-EM endte i masseslagsmål under finalekamp

Stævnet er for første gang blevet afholdt i Slesvig, hvor alle kampe er blevet spillet i den dansk/tyske grænseregion.

Det bliver jo dybt pinligt for os som arrangør, at vi har nogen med, der opfører sig på den måde

Målet til 2-0 blev sat ind i det 82. minut, men ifølge avisen udsatte en Friûl-spiller kort efter en Occitanien-modstander (mindretal i Frankrig) for en særdeles hensynsløs tackling lige foran modstandernes bænk.

Professionelle spillere er forbudte at have på holdkortet. Niveauet svarer ifølge projektleder Ruwen Möller til Jyllandsserien eller den femtebedste tyske række.

Både kvinde- og herrelandshold spiller om at kalde sig europamestre. I kvindeturneringen er ni hold med, mens 26 mandskaber er tilmeldt herrernes turnering.

I år er Syd- og Nordslesvig værter for arrangementet for første gang.

Europeada er mindretallenes svar på EM i fodbold, hvor mindretal fra hele Europa mødes til et ugelangt stævne.

Det fik både spillere og den occitanske bænk til at se rødt. Og så endte finalekampen i stedet i masseslagsmål, jagt på modstandere samt tre røde kort, beretter avisen.

Den ærgerlige afslutning sætter ifølge Europaeda 2024s projektleder, Ruwen Möller, et ellers succesfuldt stævne i et rigtig dårligt lys.

- Kampen var jo afgjort, og det var en voldsom tackling, men... De kommer jo decideret op at slås. Jeg kan kun takke dommerne. De har næppe set alt i den situation, men de løste den. Jeg havde lige hentet overborgmesteren ind til præmieoverrækkelse, og det bliver jo dybt pinligt for os som arrangør, at vi har nogen med, der opfører sig på den måde, siger Ruwen Möller til Flensborg Avis.

Herrerne fra Sydslesvig (dansk mindretal) gik næsten hele vejen, men måtte se sig slået af Friûl i den ene semifinalekamp.

På kvindesiden fik Sydslesvig en flot tredjeplads ved stævnet.