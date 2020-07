Mindretalspartier opfordrer den danske regering til at handle for at reducere køerne ved grænsen

Det er nærmest blevet dagligdag, at der er kø ved den dansk-tyske grænse. Ofte skal personer vente i helt op mod en time for at krydse grænsen ind i Danmark, og det er til stor gene for såvel turister og grænselandets beboere, men særligt pendlere må hver dag lægge ekstra tid til turen til og fra arbejde.

Grænsekontrollen, som den håndhæves lige nu, er i følge Carsten Leth Schmidt, der er partiformand for Slesvigsk Parti, blevet en klods om benet, og den skader grænselandets integritet og mobiliteten i regionen, mener han.

- Det er ikke den normalisering af grænselandet, som blev stillet os i udsigt. Faktisk er der sket det modsatte, siger han og undrer sig over, at grænsekontrollen i store dele af Europa er afskaffet igen, selvom smittetrykket er højere end i Tyskland og Danmark.

De nødvendige ressourcer skal stilles til rådighed nu

Carsten Leth Schmidt opfordrer nu sammen med formand for Sydslesvigsk Vælgerforening, Flemming Meyer, regeringen til at handle.

De forventer, at de nødvendige ressourcer bliver stillet til rådighed, så grænsekontrollen kan gennemføres på en sådan måde, at grænselandets beboere og pendlerne uden unødvendigt besvær, kan krydse grænsen.

- For eksempel kunne der afsættes mere bemanding ved grænsen for at åbne et andet spor for pendlere, eller man kunne åbne flere grænseovergange som Sofiedal og Rudbøl, foreslår Carsten Leth Schmidt.