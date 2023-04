De to mindretalspartier er gået sammen om at være imod den danske grænsekontrol.

Efter deres mening er det ikke kun en fysisk belastning i form af trafikpropper, men det er også en psykisk belastning.

- Grænsekontrollen adskilte familier under Corona-pandemien. Det ødelægger det gode forhold, vi har i grænselandet, siger Gøsta Toft, regionsformand i De Slesvigsk Parti

For at sætte fokus på dagsordenen uddelte medlemmer af de to mindretalspartier blomster og flyers ud til billisterne.