Mindretalspolitiker: - Alle P-skriver skal gælde i hele EU

Det er den tyske Strassenverkehrsordnung, gadelovgivning, der putter p-skiver i samme både som hastighed forbudt-skilte. Dennis Lange, chefkonsulent i FDM, fortæller, at reglerne er meget forskellige i Europa. Tyskland og Østrig holder på, at alle skal bruge de lokale skilte, mens Danmark og Holland tillader, at bilende gæster bruger deres egne p-skiver, som de har med hjemmefra.

- Det er mit indtryk, at politikerne i Flensborg har strammet praksis i den seneste tid, siger Dennis Lange fra FDM.

Og det er de tyske kommuner, der håndhæver Strassenverkehrsordnung lokalt. Men Stefan Seidler vil en anden vej.

- Vi skal have alle p-skiver i Europa til at gælde i alle lande, siger han.

- Men jeg ved godt, at det ikke kommer til at ske fra den ene dag til den anden. Og i betragtning af at vi er glade for gæsterne, og den handel, de har med, vil jeg opfordre bystyret i Flensborg til at håndhæve reglerne lempeligt, indtil vi får ens regler over det hele, siger forbundsdagsmedlem for SSW, Stefan Seidler.