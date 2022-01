Mindretalspolitiker bliver medlem af vigtigt udvalg

Det bekræftede præsidenten for Forbundsdagen, Bärbel Bas, onsdag.

Et rådgivende medlem har kun taleret, hvilket vil sige, at Seidler ikke har mulighed for at stemme. Det er alligevel ikke noget, som ændrer det store for politikeren.

At blive medlem af Indenrigsudvalget har stået højt på ønskelisten. Han føler nemlig, at det er i det udvalg, hans politiske stemme kan gøre mest gavn.

- Det er jeg rigtig glad for, fordi det er her mindretalsspørgsmål behandles, siger Stefan Seidler til Flensborg Avis.

Vil kæmpe for Slesvig-Holsten

Forbundsdagens Indenrigsudvalg er ét af parlamentets største med 46 siddende medlemmer. Her drøftes alle indenrigspolitiske spørgsmål, som navnet også antyder.

Det betyder med andre ord alt lige fra katestrofeberedskab, udlændinge- og asylpolitik til sikkerheden i Tyskland og forholdene i kommunerne og regionerne.