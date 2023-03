Mindretalspolitiker taler dansk fra tysk talerstol i særlig anledning

Det gjorde politikeren, da forbundsdagen torsdag markerer 25 året for EU’s charter om mindretalssprog.

I sin tale, der varede i godt fem minutter, sluttede han af på dansk ved at sige følgende:

- Vi mindretal står sammen. Vi arbejder i fællesskab for stærkere mindretalsrettigheder. Derfor støtter vi naturligvis sammen det europæiske Minority Safepack Initiative. Vores mindretalsmodel og grænseland er et forbillede for andre i verden. Lad os i fælleskab blive endnu bedre til at leve op til dette ansvar. Mange tak for opmærksomheden.

Det er ikke første gang, at Stefan Seidler har talt dansk på den tyske talerstol i Berlin.

