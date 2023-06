Mindretalspolitiker udpeget som bypræsident i Flensborg

Ved kommunalvalget i Flensborg den 14. maj blev SSW det største parti, og det har nu kastet en fornem post af sig.

Susanne Schäfer-Quäck er således blevet udnævnt som bypræsident, der er byrådets øverste politiske repræsentant.

- Det er en stor ære for mig at blive udnævnt til bypræsident, og jeg er meget glad for den tillid, mine partikolleger har vist mig. Jeg vil gøre alt for, at flensborgerne og byrådet føler sig repræsenteret på bedst mulig vis, siger hun til magasinet Grænsen, der udgives af Grænseforeningen.



En bypræsident svarer i danske termer til en borgmester.

SSW oplevede en fremgang på 7,2 procentpoint i forhold til forrige lokalvalg og opnåede dermed 24,8 procent af stemmerne ved lokalvalget. Næststørste parti blev De Grønne med 23,6 procent af stemmerne.