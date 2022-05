Mindretalsskole fejrede 100 års jubilæum

Der var både flag, sang og sodavand

Onsdag fejrede Duborgskolen i Flensborg nemlig sit 100 års jubilæum - godt nok med to års forsinkelse grundet corona.

Jubilæet blev fejret med fint besøg af blandt andet prinsesse Benedikte, og det besøg er vigtigt for gymnasieeleverne.

- Det betyder meget, for hun betyder noget for os. Det viser, at kongefamilien ikke har glemt os, og at vi stadig er en del af Danmark, siger eleven Jens Uwe Bartmann.

Betydningen af en mindretalsskole

Mange af børnene på Duborgskolen har et mere nuanceret forhold til deres identitet, hvor man ikke ser sig selv som enten dansker eller tysker.

- Hvis jeg gik på en tysk skole, så ville der mangle en del af mig, for så ville jeg ikke have mulighed for at snakke dansk hele dagen, siger eleven Linnea Ravnsbjerg Liedtke.



Derfor har stedet også en særlig rolle, lyder det fra historiker og Tysklandsekspert, Mirco Reimer-Elster.

- I hundrede år har Duborgskolen været det faglige fyrtårn. Det har indtil for ti år siden været det eneste gymnasium for det danske mindretal, siger han.