Mandag næste uge begynder et vejarbejde af A7-motorvejen syd for den dansk-tyske grænse. Arbejdet betyder, at dele af vejen spærres i en periode.

Det skriver det tyske motorvejsselskab, Autobahn GmbH, i en pressemeddelelse.

Vejens asfaltbelægning skal fornyes på grund af slitage og betydelige skader.



Autobahn GmbH opfordrer bilisterne til at benytte grænseovergangene i Kruså og Padborg, mens arbejdet er i gang.