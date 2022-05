Museum vil finde 400 år gammel kro – i dag begynder udgravningen

De tidligste volde, man har fundet i området, der strækker sig over 30 kilometer, er fra mellem år 450 og 500.

- Konger og fyrster har passeret, og soldater har befundet sig uden for porten i forbindelse med krigen i 1864.

- Og så skal der have ligget et forsvarsanlæg, som vi håber at finde spor fra, men det må tiden vise, siger museumsdirektøren.

Udgravningen finder sted som en del af et byggeprojekt. Man vil gøre plads til nye museumsbygninger. Bygningerne skal efter planen stå klar til september.