Nej til lovgivning om mindretalsrettigheder: Nu ender afgørelse ved domstol

Et borgerforslag i EU

Da borgerforslaget i januar blev afvist, blev det kritiseret af både det danske og det tyske mindretal, der kaldte beslutningen skuffende, og borgerinddragelsen for en narresut.

I 2012 indførte EU muligheden for netop at samle underskrifter til et forslag eller et initiativ. Det kom efter, at EU havde fået kritik for ikke at have nok kontakt nok til de europæiske borgere. Et borgerinitiativ skal være underskrevet af mindst 1 million EU-borgere, for at der kan stilles et forslag til EU-Kommissionen.

Dengang sagde formanden for det danske mindretal i Tyskland, Flemming Meyer:

- Det har nu vist sig at være en narresut. De folk, der er skuffet over EU, har god grund til at være skuffet. Afvisningen skader EU utroligt meget.