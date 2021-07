Nu er det helt officielt: SSW stiller op til det tyske Forbundsdagsvalg

Nu er det officielt. Når der den 26. september er valg i Tyskland, bliver det også muligt at stemme på mindretalspartiet SSW.

- Det er en historisk dag. Det er første gang siden siden 1961, at vi stiller op , fortæller SSW-formand Flemming Meyer.

En delegation fra partiet var torsdag rejst til Berlin for at deltage i mødet med valgudvalget, og her forløb alt som planlagt.

- Nu kan valgkampen gå i gang. Vi skal forsøge at vinde et mandat, og jeg er på forhånd optimist, siger Flemming Meyer.

Partiet spidskandidat Stefan Seidler er også godt tilfreds med, at de sidste formaliteter er faldet på plads, og at partiet nu kan koncentrere sig om valgkampen.

- Med et mandat i Forbundsdagen vil vi sørge for, at borgerne i Slesvig Holsten bliver repræsenteret i Berlin, siger Stefan Seidler.