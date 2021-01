Nu skal grænsependlere også vise negativ test i Tyskland

Fra mandag skal danske grænsependlere, der bevæger sig ind over grænsen til Tyskland nu vise en negativ test, der er højst en uge gammel. Det skriver Flensburger Tageblatt.

Det har i to uger været sådan, at man som grænsependlere skulle vise en negativ test, hvis man kom fra Tyskland til Danmark, men fra mandag gælder det begge veje. Det er en aftale, som er indgået mellem Flensborg kommune og sundhedsministeriet i Kiel.

- De kontrollerer ved grænsen og ved lufthavn og man skal vise en negativ test, hvis man bliver bedt om det. Om de gør det permanent eller ved stikprøve, står der ikke noget om i bekendtgørelsen, fortæller Flemming Meyer, der er formand for det danske mindretal i Sydslesvig.

Mundbind flere steder

Hvis man kommer til Flensborg skal man nu flere steder bære mundbind i tidsrummet fra klokken 06.00-24.00. Det skriver Flensborg Avis.

De udvidede restriktioner kommer som konsekvens af, at den britiske mutation af covid-19 virussen er kommet til Flensborg, oplyser Flensborg kommune.

Områderne for brug af mundbind tæller nu også banegården i Flensborg, parkeringspladser foran indkøbscentre og flere steder i centrum. I offentlig transport, butikker og på gågader er der et krav om, at det skal være medicinske mundbind, skriver Flensborg Avis.

Restriktionerne for mundbind gælder til 14. februar i år.