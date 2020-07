Ny asfalt på tysk vej: Frygter kaos ved grænsen

Mandag morgen begynder vejarbejde på den eneste vej, der forbinder Flensborg med Kruså.

Det er de slesvig-holstenske vejmyndigheder LBV.SH., der står for arbejdet med at renovere vejen B200. Arbejdet forventes at vare frem til midten af september.

I Flensborg frygter man trafikkaos, da vejarbejdet er sat i gang, mens de danske myndigheder kontrollerer indrejsen fra Tyskland meget nøje.

B200 fører frem til grænseovergangen i Kruså.

- På grund af de danske indrejseregler har vi allerede dagligt lange køer ved grænseovergangen. Hvis der nu kun bliver et spor i hver retning på B200 er det ikke muligt for redningskøretøjer at nå frem til en eventuel ulykke, fordi flere til- og frakørsler også bliver spærret, siger Karsten Sörensen fra den konservative CDU-gruppe i Flensborgs byråd i en pressemeddelelse.

Mandag morgen begynder et større vejarbejde på B200, der forbinder Kruså med Flensborg. Grafik: Lasse Lund Hansen, TV SYD

Vejarbejde og grænsekontrol uheldigt sammenfald

Også Flensborgs overborgmester Simone Lange, (SPD) finder det uheldigt, at vejarbejdet falder sammen med den danske grænsekontrol og således belaster den hårdt prøvede strækning endnu mere.

Det er den tyske stat, der er ansvarlig for vejarbejdet, som koster i alt ca. ni millioner euro.

De lokale politikere i Flensborg ser gerne, at grænseovergangen i Padborg åbnes hele døgnet, mens vejarbejdet står på.

Det er Udlændingekontrolafdeling Vest under Syd- og Sønderjyllands Politi, der varetager grænsekontrollen - og her vil man følge den trafikale situaton omkring Kruså nøje fra mandag morgen.

- Vejarbejdet er jo ude af vores hænder - men jeg vil anbefale trafikanterne at holde øje med vores meldinger om kø og ventetider. Det kan være en god ide at bruge andre overgange - eksempelvis Pebersmark, hvor der sjældent er kø, siger vicepoliti-inspektør Sønke Iwersen til TV SYD.